S.S. Arezzo vs Aurora Pro Patria 1919 – Pro Partita

· La squadra classificata al primo posto sarà promossa direttamente in Serie B · Le squadre classificate dalla seconda alla decima posizione si qualificheranno per i play-off · La squadra ultima classificata retrocederà direttamente in Serie D · Le squadre classificate dalla sedicesima alla diciannovesima posizione disputeranno i play-out, da cui scaturiranno le ulteriori due retrocesse in serie D, che saranno le formazioni perdenti queste doppie sfide andata/ritorno.