Sabato al teatro Petrarca il 1° festival della magia “Città di Arezzo”

Due spettacoli con Denì Magic e altri artisti. Incasso devoluto a Casa Thevenin

Il presidente Sarri: “Solidarietà strumento prezioso per le nostre attività”

Due spettacoli sold out e una finalità benefica. Sabato prossimo, 30 novembre, al teatro Petrarca andrà in scena il 1° festival della magia “Città di Arezzo”, organizzato con il patrocinio del Comune. Sul palco Denì Magic e altri sei artisti, alle 17 e alle 21, con incredibili numeri di magia e illusionismo. Biglietti in vendita a 15 euro (10 euro i ridotti): l’intero ricavato della serata sarà devoluto a Casa Thevenin.

Il presidente Sandro Sarri in conferenza stampa: “La solidarietà resta uno strumento molto prezioso per Casa Thevenin e ci consente di predisporre attività mirate ad alleviare la sofferenza dei nostri ospiti. Un ringraziamento all’amministrazione comunale, alla fondazione Guido d’Arezzo, ai tanti cittadini che hanno acquistato i biglietti e agli artisti che, per l’occasione, non prenderanno alcun compenso ma un semplice rimborso spese”.

L’assessore alle politiche sociali, Lucia Tanti: “Aprire Casa Thevenin alla città è stato da subito uno degli obiettivi dell’amministrazione. Non ci sono soltanto i servizi di accoglienza e assistenza nella mission dell’ente. Anche una serata di divertimento e allegria, come quella di sabato prossimo, ha effetti positivi di grande valore”.