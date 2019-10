Sanità, investimenti sanitari ad Arezzo: De Robertis (Pd) replica a Ghinelli e Tanti

Ghinelli e Tanti parlano di schiaffo della Regione ad Arezzo, riferendosi al piano straordinario degli investimenti sanitari approvato dalla Giunta regionale il primo ottobre. Addirittura sostengono che i numeri del Piano, in termini di ripartizione di risorse fra le aziende, costituirebbe una ‘dichiarazione di guerra della Regione nei confronti della aslona, e segnatamente nei confronti di Arezzo’.

Vediamolo, allora, questo schiaffo: per l’ospedale San Donato il piano precede l’intervento sul punto prelievi (investimento da 300.000 euro), il primo stralcio della ristrutturazione delle sale operatorie (3 milioni di investimento), interventi su pronto soccorso, OBI, ristrutturazione di due sale di ortopedia e realizzazione seconda sala angiografica (per un investimento di 2.330.000 euro), intervento sulle aree a supporto dell’attività chirurgica ambulatoriale: (662.000 euro la spesa) oltre 1,2 milioni per interventi sull’antincendio.

Previsti poi interventi di adeguamento all’ospedale La Fratta per 240.000 euro, la ristrutturazione dell’ospedale di Bibbiena per 1,2 milioni di euro, la ristrutturazione del pronto soccorso della Valdichiana Aretina per 500.000 euro e la riqualificazione dell’area medicina (costo 750,000 euro) all’ospedale di Sansepolcro. La delibera di approvazione del piano, poi, prevede espressamente la possibilità che siano realizzati altri investimenti nel triennio, ulteriori rispetto a quelli del Piano. Se infatti si renderanno disponibili altre risorse, anche attraverso la realizzazione di economie nella gestione del piano, le aziende potranno dare il via a nuovi investimenti.

Schiaffi come questo, sinceramente, ne vorremmo avere tutti i giorni, quanto poi alle dichiarazioni di guerra, quel che sta succedendo, purtroppo, in Siria, consiglierebbe di non abusare di una simile terminologia. Soprattutto da parte di chi, come noi, ha responsabilità istituzionali.

Così Lucia De Robertis, Vicepresidente del Consiglio regionale, replica alle posizioni espresse nei giorni scorsi dal Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e dall’Assessore alle politiche sociali Lucia Tanti.

