ACF Arezzo: domenica insidiosa trasferta a Sassari

Dopo il buon pareggio ottenuto domenica scorsa contro il Pontedera, l’Arezzo Calcio Femminile torna in scena per la terza giornata del campionato di Serie C, in calendario domenica 20 ottobre alle ore 15.30 a Sassari contro la Sassari Torres Femminile, formazione sarda prima in classifica.

Per la trasferta in Sardegna mister Antonio Paduano avrà tutte le giocatrici a disposizione e la squadra, forte del primo punto stagionale e del nono posto in classifica, cercherà di ripetere l’ottima prestazione espressa domenica scorsa contro la compagine di Renzo Ulivieri. Dal canto suo, la Sassari Torres arriva a questa sfida a punteggio pieno e con il morale alle stelle visti i risultati conquistati in questo avvio di campionato: un 6-0 in trasferta contro la Pistoiese e un 5-1 sul Grifone Gialloverde per un totale di 11 gol segnati, uno solo subito, e con Flavia Lombardo capocannoniere a quota 5 reti.

In vista del match in terra sarda, la prima squadra amaranto ha lavorato seriamente. A raccontarcelo è Angela Ruotolo, l’estremo difensore dell’Arezzo resosi protagonista nella gara contro il Pontedera con degli ottimi interventi: “Contro il Pontedera è stata una partita molto combattuta, rimasta sul filo del rasoio fino allo scadere dell’extra time. A livello difensivo siamo state quasi impeccabili e, visti i risultati precedenti, era importante riuscire a mantenere la porta inviolata. Nessuno si aspettava il pareggio, sapevamo che sarebbe stata una gara difficile ma non proibitiva. Ottenere il primo punto della stagione ci permette adesso di concentrarci sul prossimo step. Nella trasferta in Sardegna ci misureremo contro una delle squadre più attrezzate del campionato: ce la giocheremo fino all’ultimo, consapevoli dei nostri mezzi”.

Angela ha appena iniziato la propria avventura in amaranto dopo una stagione trascorsa giocando con la maglia azzurra del Napoli: “Ho trovato un ambiente molto socievole ed un bel gruppo, nuovo. Siamo tutte coscienti che ci sia molto da lavorare per creare la giusta amalgama e dare carattere a questa squadra, ma impegnandoci a dovere sappiamo di poterci togliere delle soddisfazioni. Sono soddisfatta della mia scelta e ringrazio il reparto dei preparatori che ci permettono di crescere dando valore al nostro impegno.”