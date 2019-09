Santo Spirito: il programma dei festeggiamenti per la 37esima Lancia d’Oro

Il quartiere di Porta Spirito da inizio ai festeggiamenti per la conquista della 37esima Lancia d’Oro. Si comincia sabato 14 settembre con il Te Deum di ringraziamento in duomo alle 19,30 per poi proseguire e arrivare all’atto conclusivo con la Cena della Vittoria sabato 21 settembre.

TE DEUM

Sabato 14 settembre alle ore 19,30 nella cattedrale di Arezzo, si terrà il TE DEUM di ringraziamento per celebrare la conquista della 37esima Lancia d’Oro riportata dal Quartiere di Porta Santo Spirito in piazza grande domenica 1 settembre.

Alle ore 19,00, preceduti dal Gruppo Musici della Giostra del Saracino, il corteo dei figuranti guidato dal Capitano con a fianco i Giostratori, porteranno in Duomo la Lancia d’Oro di Mimmo Paladino dedicata a Leonardo Da Vinci. Il Te Deum sarà celebrato da Don Alvaro Bardelli.

Al termine il Gruppo Musici e il Quartiere sfileranno per le strade della città prima di far rientro ai Bastioni.

Alle ore 21,30 nei giardini del Porcinai ci sarà il secondo “Cenotto della Vittoria” il menù della cena prevede: penne alla amatriciana, arista con spinaci saltate, gelato al tiramisù, acqua, vino e caffè.

Per informazioni e prenotazioni 338 4920240.

CENA DELLA VITTORIA

Sabato 21 settembre alle ore 20,30 nella tradizionale cornice di piazza San Jacopo ci sarà la 37esima Cena della Vittoria. Santo Spirito che torna in cima all’Albo d’Oro celebra i suoi giostratori Elia Cicerchia e Gianmaria Scortecci davanti a tutto il popolo gialloblù.

Il menu della cena prevede antipasto a buffet, risotto allo zafferano mantecato al pecorino con petali di fiordaliso, tagliatelle con ragù bianco di chianina, tagliata in due varianti, patate al forno, dolce della Vittoria, acqua, vino e amari.

A seguire DJ SET nei giardini del Porcinai.

Per info, prenotazioni e vendita biglietti (ad orari lavorativi anche SMS e Whatsapp) Simone Zampoli 345 3519655 Giulio Tavanti 331 7768309 Simone Innocenti 393 3608089.

In caso di maltempo la cena si svolgerà presso Arezzo Equestrian Center. L’eventuale variazione verrà comunicata entro giovedì 19 settembre.