Sabato 14 settembre alla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi

si svolge l’incontro ad ingresso libero

Con la partecipazione di Carlo Sisi, Alberto Boralevi, Enrico Frascione e Alessandra Baroni Vannucci

Sabato 14 settembre alle ore 16,00 la Fondazione Ivan Bruschi, amministrata da UBI Banca, propone l’evento ad ingresso gratuito «Parlando di Antiquariato»: un interessante dialogo attuale sui temi dell’arte e dell’antiquariato. L’incontro sarà presieduto da Carlo Sisi, Conservatore della Fondazione Ivan Bruschi, con la partecipazione di alcuni importanti rappresentanti del mondo antiquario, come Alberto Boralevi, storico titolare di una delle più preziose gallerie fiorentine specializzata in arazzi e tappeti pregiati ed Enrico Frascione, antiquario e collezionista d’arte antica, presidente dell’Associazione Antiquari d’Italia. Sarà presente anche Alessandra Baroni Vannucci, Presidente dell’Associazione Centro Studi Art in Tuscany.

Qual è il futuro del mercato antiquario, quanto è cambiato negli ultimi decenni, quali sono le tendenze oggi, quali i principali problemi e gli aspetti fondamentali per una crescita (o rinascita?) del settore? Questa la riflessione per questa tavola rotonda, organizzata sabato a conclusione del ciclo d’incontri e iniziative culturali I Love Antiques, ideati e curati da Alessandra Baroni Vannucci e dall’Associazione Art in Tuscany Residence e ospitati a Casa Bruschi.

L’evento annuncerà l’inaugurazione della Biennale Internazionale di Antiquariato di Firenze in partenza il prossimo 21 settembre e per l’occasione tutti i partecipanti potranno richiedere un biglietto gratuito per l’entrata alla Biennale, a Palazzo Corsini fino al 29 settembre.

Info:

Fondazione Ivan Bruschi, Corso Italia 14 – Arezzo, tel. 0575/354126.

Aperti dal martedì alla domenica con orario 10.00-13.00 / 14.00-18.00

casamuseobruschi@gmail.com @museobruschi

www.fondazionebruschi.it facebook.com/casamuseo.ivanbruschi