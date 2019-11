Scapecchi (FI): “sul futuro di Arezzo Fiere centrodestra compatto, mentre il Pd vota in un modo e in Provincia in un altro”

Nota del consigliere comunale e provinciale Federico Scapecchi

“Oggi, concordemente con i consiglieri di maggioranza e coerentemente con quanto fatto sabato scorso in consiglio provinciale, ho espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione inerente la cessione anticipata delle fiere orafe da parte di Arezzo Fiere e Congressi a IEG.

Questo perchè ritengo che l’accordo sia necessario per il rilancio del nostro polo fieristico, perchè ci sono importanti garanzie sulla permanenza delle fiere orafe ad Arezzo e quindi garanzie per l’intero comparto orafo aretino, perchè la proposta è migliorativa per Arezzo Fiere e Congressi rispetto alla precedente, perchè auspico che questo sia solo il primo passo e che a seguire si possa investire sulla struttura per renderla polifunzionale, in grado di ospitare non solo “fiere e congressi” ma anche mostre, eventi culturali, concerti musicali e ogni altro tipo di manifestazione che possa portare lavoro alla struttura e ricadute economiche positive in Città”.