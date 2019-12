Scontrino elettronico: le ultime novità ad Aperitivo in Confartigianato

Appuntamento il 10 dicembre con l’esperto di politiche fiscali Andrea Trevisani

Lo scontrino elettronico è l’ultima novità varata dal Governo in tema fiscale, già avviata per le imprese con fatturato superiore a 400 mila euro, che diventerà obbligatoria da gennaio anche per le altre imprese con fatturato inferiore. In vista della nuova importante scadenza Confartigianato Imprese Arezzo ha organizzato un incontro che permetterà di chiarire tutto quello che c’è da sapere sullo scontrino elettronico. Si tratta del prossimo appuntamento di Aperitivo in Confartigianato che si svolgerà martedì 10 dicembre con inizio alle 18 presso la sala Eventi di Confartigianato in via Tiziano 32 ad Arezzo. Titolo della serata sarà “”Scontrino Elettronico. Cosa cambia, come funziona, vantaggi e difficoltà da gestire”, relatore sarà Andrea Trevisani, direttore nazionale delle politiche fiscali di Confartigianato Imprese.

La partecipazione sarà come sempre libera e aperta a tutti.

Per tutte le informazioni a riguardo è possibile contattare il Responsabile del Settore Categorie Mercato ed Eventi, Marco Bacci (Tel. 0575314241 – [email protected])