Shopping sotto le stelle: come cambia la circolazione

Sabato 6 luglio è in programma Shopping sotto le stelle con variazioni alla sosta e alla circolazione che coinvolgeranno le strade del centro dalle 19. Fino all’una di notte scattano i divieti di transito e di sosta con rimozione in via Guido Monaco dalla piazza omonima a piazza della stazione, in piazza San Jacopo, nel tratto di Corso Italia fra via Spinello e via Cavour, in via Roma, in via Crispi nel tratto fra Corso Italia e via Margaritone, in via Madonna del Prato nel tratto fra piazza Risorgimento e via di San Francesco, in piazza Sant’Agostino, in piazza San Michele, nel tratto di via Garibaldi fra via Madonna del Prato e via della Minerva.

Il divieto di transito è esteso inoltre al tratto di via Garibaldi compreso fra via Madonna del Prato e via Guido Monaco, a via de’ Mannini, a piazzetta Sopra i Ponti, a via Tolletta, al tratto di via Oberdan compreso fra piazza San Michele e via dell’Agania, a via Madonna del Prato fra via Spinello e piazza Risorgimento, a via Lorentino d’Arezzo.

Provenendo dalla rotatoria via Baldaccio d’Anghiari/via Piero della Francesca, a eccezione dei residenti non sarà possibile entrare in via Petrarca, i veicoli in uscita da via Lorentino d’Arezzo giunti all’intersezione con via Guido Monaco hanno l’obbligo di svolta a sinistra, il tratto di via Eritrea compreso tra via Marcillat e via Guido Monaco diventa senza uscita con accesso consentito solo ai residenti, i veicoli provenienti da via Fra Guittone giunti all’intersezione con piazzale della Repubblica hanno l’obbligo di proseguire in direzione di via Spinello o di svoltare a destra. Al semaforo della stazione si potrà svoltare a destra ma subito dopo c’è l’obbligo di prendere via Spinello non potendo proseguire in via Guido Monaco.