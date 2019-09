Simone Quinti è il nuovo presidente della Ginnastica Petrarca

Storico cambio al vertice della Ginnastica Petrarca. L’assemblea dei soci della società aretina si è riunita per rinnovare tutte le cariche dirigenziali e, con la pressoché totalità dei consensi, ha eletto Simone Quinti come nuovo presidente per il quadriennio 2019-2023. Nato nel 1973 ad Arezzo e di professione impiegato, Quinti èlegato alla Ginnastica Petrarca fin dall’infanzia e negli anni ‘90 avevagià ricoperto il ruolo di dirigente, maturando esperienze e competenzenella gestione di un movimento particolarmente variegato che vanta oltre trecento atleti tra ginnastica ritmica femminile, ginnastica artistica maschile, ginnastica artistica femminile e Gymnaestrada. Il nuovo presidente sarà chiamato a raccogliere il testimone di Paolo Pratesi che ha lasciato la guida della società dopo diciannove anni in cui ha fatto conoscere e apprezzare questa realtà sportiva nell’interopanorama ginnico nazionale. «Il mio primo compito – commenta Quinti, – sarà di valorizzare, mantenere e portare avanti l’opera del mio predecessore Pratesi: a lui va il nostro ringraziamento perché, in quasi due decenni, ha contribuito a rendere grande la Ginnastica Petrarca a livello nazionale».

Il primo appuntamento ufficiale del nuovo presidente sarà domenica 29 settembre, al Foro Italico di Roma, in occasione dei festeggiamentiper i 150 anni della Federazione Ginnastica d’Italia a cui la Ginnastica Petrarca è stata invitata e porterà un importante contributo con gli spettacoli dei due gruppi di Gymnaestrada. Successivamente, Quinti inizierà un programma specifico di incontri con i tecnici e gli istruttori per conoscere potenzialità e problematiche dei vari gruppi sportivi, con l’ambizione di iniziare a progettare la stagione 2020 che vedrà la società impegnata anche nel campionato di A2 con la squadra di ritmica femminile e nel campionato di C con la squadra di artistica maschile. Tra le priorità del nuovo presidente rientrerà anche il consolidamento dei rapporti con la federazione per continuare ad organizzare in città alcuni dei maggiori eventi sportivi italiani (tra il 2018 e il 2019, ad esempio, alla Ginnastica Petrarca sono state affidatedue tappe del campionato di A1 di ritmica). In questi impegni, Quinti potrà fare affidamento sulla collaborazione di dieci consiglieri con cui ha condiviso il programma e gli obiettivi per il prossimo quadriennio: ai confermati Ernesto Bellucci, Leonardo Calcini, Maria Giovanna Clemente, Piero Ferruzzi, Ilio Peluzzi e Roberta Sonnacchi, si sono aggiunti il ritorno di Daniele Vilucchi e le novità di Silvia Colaianni, Simone Rossi e Vania Zacchei. «Ringrazio per la fiducia – aggiunge Quinti, – e sono orgoglioso di poter guidare questa gloriosa società. Posso fare affidamento su una squadra di consiglieri preparati ed entusiasti con cui proveremo a consolidare ulteriormente la Ginnastica Petrarca, a portare idee innovative e ad avviare una nuova fase di crescita».