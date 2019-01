Situazione Neve alle ore 19:00

Le strade al momento sono tutte percorribili, si segnala la presenza di Neve compattata al suolo specialmente sui valici appenninici del Casentino, dei Mandrioli e della Calla, la Consuma e Croce a Mori – In Val Tiberina il valico di Via Maggio e nella zona di Badia Tedalda e Sestino, la strada Provinciale 208 della Verna, al Passo dello Spino, nel valico e nel paese di Chiusi della Verna



Nessun particolare problema in Valdarno e in Valdichiana dove lungo le strade della montagna Cortonese, Castiglionese e del comune di Arezzo, è presente in leggero strato di neve ma le stesse sono agibili con prudenza, specialmente nelle ore notturne e la mattina presto.

Lo spessore al suolo della neve raggiunge al massimo i 20 cm. al “Passo della Calla”.



Si chiede a tutti gli utilizzatori della rete viaria provinciale, di rispettare l’ordinanza della Presidente della Provincia n. 200 del 28/11/2018 che dispone in determinate strade l’uso delle Catene e/o Pneumatici invernali.

IN QUANTO LE PROBLEMATICHE MAGGIORI DERIVANO DAL NON RISPETTO DELL’ORDINANZA DI CUI SOPRA, DI FATTO MOLTI VEICOLI VIAGGIANO SPROVVISTI DEI PRESCRITTI MEZZI ANTINEVE E GHIACCIO (CATENE E/O GOMME INVERNALI).

SI CHIEDE DI NON VIAGGIARE SE NON AVETE MONTATO I NECESSARI DISPOSITIVI INVERNALI, IN QUANTO METTETE IN PERICOLO VOI STESSI E GLI ALTRI UTENTI DELLA STRADA, MA SOPRATUTTO PROVOCATE UN INUTILE RALLENTAMENTO DEI MEZZI CHE EFFETTUANO LO SGOMBERO MEVE E LO SPARGIMENTO SALE.

Tutti gli spargisale e gli operatori del Servizio Viabilità sono stati e sono al lavoro coadiuvati da i mezzi delle ditte convenzionate, che stanno operando nello spargimento dei materiali disgelanti, per rendere più sicura la percorrenza ai cittadini utenti della Strada.

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE IN QUANTO LE PRECIPITAZIONI NEVOSE ANCORA IN CORSO NON CONSENTIRANNO NELLE STRADE DI MONTAGNA DI ELIMINARE COMPLETAMENTE LA NEVE AL SUOLO, COMUNQUE LE ARTERIE SONO TUTTE PERCORRIBILI CON L’AUSILIO DELLE DOTAZIONI INVERNALI PREVISTE.

Attenzione:



Al Ghiaccio, che si potrebbe formare sulle strade, in particolare nelle zone poste all’ombra, sui ponti e sui viadotti



Tutte le strade in gestione al Servizio Viabilità SONO PERCORRIBILI, con l’eccezione di alcuni tratti di due strade provinciali che vengono comunque sempre interdette al traffico durante i mesi invernal di ogni anno, che sono le seguenti:

SP 69 “dell’Eremo” Chiusa dal km. 5+900 Loc. “S. Eremo di Camaldoli” al km. 12+900 Loc. “Capanno” ambedue le località sono nel Comune di Poppi;





SP 72 “di Lonnano- Prato alle Cogne” Chiusa dal Km. 10+050 Loc. “Casa Prato alle Cogna” nel comune di Pratovecchio-Stia al km. 15+200 Loc. “S. Eremo di Camaldoli”, nel comune di Poppi;



SI AVVISA L’UTENZA, CHE CON IL VARIARE DELLE PRECIPITAZIONI AVVERSE E LA FORTE PRESENZA DI VENTO SI POTREBBERO PROVOCARE DEGLI ACCUMULI DI NEVE, CHE POTREBBERO IMPEDIRE MOMENTANEAMENTE LA CIRCOLAZIONE STRADALE.



ATTENZIONME ALLA POSSIBILITA’ ED EVENTUALITA’ DI CADUTA DI RAMI E/O ALBERI LATERALI LA STRADA.

PER AGGIORNAMENTI CONTATTARE IL SITO VIABILITA’