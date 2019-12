Società Storica Aretina: Decima edizione del Premio Marcantoni

È stata bandita la decima edizione del premio di cultura “Aurelio Marcantoni”. Il concorso è indetto dalla Società storica aretina e dalla redazione cittadina del quotidiano “La Nazione”, grazie alla sponsorizzazione di Atam (Azienda Territoriale Arezzo Mobilità), Fraternita dei Laici e Chimet SpA. Il premio è destinato ai giovani che abbiano discusso tesi di laurea, triennali o specialistiche, e tesi di dottorato aventi per argomento la storia della Toscana o di una sua città o territorio, in ogni suo aspetto (politico, istituzionale, sociale, economico, culturale, artistico, religioso, ecc.), in qualsiasi Università, Dipartimento o Facoltà, italiana o straniera.

Il concorso si propone di onorare la memoria e conservare il ricordo di Aurelio Marcantoni (1958-2002), giornalista della redazione aretina de “La Nazione” e socio fondatore della Società storica, cultore di storia locale ed appassionato della Giostra del Saracino, oltre che di favorire lo sviluppo della ricerca storica.

Possono partecipare tutti i giovani nati a partire dal 1 gennaio 1985, con tesi discusse fra il 1 agosto 2016 e il 31 luglio 2020. Il premio è articolato in tre sezioni: la prima è riservata alle tesi di dottorato (Sezione A); la seconda alle tesi magistrali e specialistiche (Sezione B); la terza alle tesi triennali (Sezione C). È prevista l’aggiudicazione di un premio per ciascuna sezione, rispettivamente dell’importo di 1.200, 800 e 600 euro, al lordo delle ritenute di legge. È inoltre prevista l’assegnazione di un ulteriore premio dell’importo di 600 euro lordi, dedicato alla memoria di Massimo Benigni, giornalista de “La Nazione e socio della Società storica aretina, che la commissione giudicatrice attribuirà, a sua discrezione, ad una tesi delle tre sezioni. Saranno di conseguenza quattro i giovani universitari premiati.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire alla Società storica aretina, che ha sede in via Leone Leoni 18, entro e non oltre il 23 settembre 2020. Della commissione giudicatrice faranno parte sia i due promotori del concorso che i tre sponsor. La premiazione avverrà il giorno 6 gennaio 2021, diciannovesimo anniversario della morte di Aurelio Marcantoni, nel corso di una pubblica cerimonia.