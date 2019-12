Serie D, Montevarchi- Grosseto: limitazioni per bottiglie di vetro, lattine e per la viabilità

In occasione della partita di calcio del campionato di serie D girone E Montevarchi-Grosseto che si disputerà domenica prossima, 22 dicembre allo stadio comunale “Brilli Peri”, il Sindaco ha firmato un’ordinanza con la quale entrano in vigore misure che regolamentano l’introduzione, la vendita ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e in lattine, al fine di tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica all’interno dello stadio. Pertanto dalle ore 12 alle ore 19 di domenica 5 maggio in P.zza S. Allende, Via Gramsci, via S. Tani, via Martiri della Libertà e via Unità d’Italia sarà vietata la vendita ambulante, anche in forma itinerante, di qualunque genere. Il provvedimento sindacale vieta altresì l’introduzione, la vendita anche nell’area adiacente allo stadio comunale nonché il consumo all’interno dello stadio, di bevande di qualsiasi genere compresi gli alcoolici in contenitori di vetro e lattine. Solo l’ esercizio temporaneo di somministrazione posto all’interno dello Stadio potrà vendere bevande in bottiglie di plastica purché prive di tappo. Alla regolamentazione della circolazione e sosta nelle aree adiacenti lo stadio per la circostanza della partita ci ha pensato il Comandante della Polizia Municipale che con apposita ordinanza per la stessa giornata, ha riservato dalle ore 12 alle ore 18, l’area di parcheggio di P.zza S. Allende alla sosta dei veicoli al servizio delle opposte tifoserie che opportunamente separate e secondo le modalità indicate in loco. Sosta vietata anche a tutti i veicoli su via Unità d’Italia tratto compreso tra via Gramsci e P.za S. Allende.

Ad ogni buon conto la circolazione e la sosta dei veicoli nelle strade e piazze adiacenti lo stadio Comunale o comunque interessate allo svolgimento della partita potranno essere modificate con l’apposizione di segnaletica stradale o dagli agenti operanti in loco.