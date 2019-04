“Soddisfatta per la fototrappola in via Raffaello Sanzio”

Dichiarazione del consigliere comunale Meri Stella Cornacchini

“Esprimo grande soddisfazione per l’istallazione di una fototrappola in via Raffaello Sanzio da me richiesta in più occasioni visto il continuo abbandono di materiali edili, elettrici e spesso inquinanti. Sicuramente sarà un deterrente al fine di scongiurare atti di inciviltà e costi aggiuntivi per le rimozioni .

Da molto tempo indico in quella zona una grave fonte di sistematico degrado quindi porgo i miei ringraziamenti a chi se ne è occupato e all’assessore Marco Sacchetti per avere infine accolto le istanze della cittadinanza.”