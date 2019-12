Sonya Williams & The Voices a Montevarchi per il Toscana Gospel Festival

Tradizionale tappa del Toscana Gospel Festival a Montevarchi martedì 17 dicembre nella Chiesa di Sant’Andrea Corsini alle ore 21,15, in scena la corale di Sonia Williams & the Voices.

Sonya Williams, nativa di Pensacola, in Florida, cantautrice, cantante, insegnante vocale, è laureata alla Clark Atlanta University e ha conseguito una laurea in musica, Master of Education presso la Central Michigan University. Nel 2010, sotto la sua direzione, la Elizabeth Baptist Church è stata nominata Regional Mass Choir del concorso corale Verizon Wireless “How Sweet the Sound” ed è stata nominata ai Gospel Choice Awards di Atlanta nel 2010.

Attualmente Sonya è consulente del Ministero della Musica della città di Atlanta. Per la prima volta in tour in Italia, in formazione a quartetto, presenterà un repertorio incentrato sul gospel tradizionale ma permeato di nuove sonorità e ritmiche tipiche del gospel contemporaneo in voga negli USA.