Spettacolo a sostegno di Casa Thevenin al teatro Signorelli

Dopo il grande successo al Teatro Petrarca che ha visto uno straordinario sold out per l’ultima commedia della Compagnia del Polvarone, ci sarà una replica dello spettacolo E’ NATALE… NON BADARE al Teatro Signorelli di Cortona. Lo spettacolo è in calendario per VENERDI’ 4 GENNAIO alle 21 e il ricavato della serata andrà a sostegno di Casa Thevenin, una Fondazione aretina con una lunga storia di accoglienza per mamme con bambini in stato di difficoltà. Una serata quindi con finalità benefiche cui la Compagnia del Polvarone dedica da sempre molta attenzione. Ma tornando allo spettacolo per il gruppo guidato da Roberta Sodi si tratta di un debutto in una piazza nuova ed importante quale è Cortona. Un teatro bello e affascinante come è il Signorelli diventa un’altra occasione per il Polvarone di mostrare tutta la vitalità e la brillantezza di una commedia che ripropone tradizioni come le feste natalizie in chiave divertente ed ironica. Situazioni in cui gli spettatori si riconoscono o che consente loro di rivivere momenti di un passato lontano ma mai dimenticato. E forse è proprio l’originalità di queste storie, rappresentate attraverso una sceneggiatura sempre curata e fedele ai valori delle nostre radici, la chiave del successo del vernacolo del Polvarone. Protagonisti un gruppo di teatranti che senza dimenticare la loro origine amatoriale calcano il palcoscenico con grande professionalità e naturalezza. La storia della Compagnia del Polvarone è ricca di commedie sempre brillanti e divertenti, con tanti premi e riconoscimenti, ma soprattutto con la partecipazione di tanta gente semplice che segue ovunque questo gruppo di teatro popolare. E anche per la serata al Signorelli ci saranno tanti aretini al seguito, che non hanno potuto vedere lo spettacolo al Teatro Petrarca per il tutto esaurito di una settimana fa.