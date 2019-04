Subbiano: manutenzione alla rete idrica mercoledì 10 aprile  

Arezzo, 7 aprile 2019 – Mercoledì 10 aprile, i tecnici di Nuove Acque eseguiranno un intervento di manutenzione alla rete idrica di Subbiano in via del Chiasso.

Nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 13.00, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica in via Fantoni, via del Chiasso, piazza Risorgimento, via Aretina, via Europa, via della Stazione, via Roma, via Arcipretura, piazza Castello e viale Matteotti.

Al ripristino del servizio si potranno verificare temporanei fenomeni di torbidità.