Arezzo, 7 aprile 2019 – Martedì 9 aprile, i tecnici di Nuove Acque eseguiranno un intervento di manutenzione alla rete idrica di Marciano della Chiana.

Nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 12.30, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica alla lottizzazione Il Granaio, in via Berlinguer e via Cassia.

Al ripristino del servizio si potranno verificare temporanei fenomeni di torbidità, che potrebbero perdurare fino alla giornata successiva.