Gli organizzatori dello spettacolo TALE&QUALE Show della rotaia in programma Sabato 16 Novembre 2019 alle ore 21.00 presso il Teatro Tenda di Arezzo – zona Ipercoop,

comunicano che i posti sono tutti esauriti.

La segreteria del Calcit resterà a disposizione per informazioni su eventuali posti che per motivi vari potrebbero liberarsi, quindi rivolgersi allo 0575-22.200 in orario 10-12 e 16-19 per eventuali disponibilità.