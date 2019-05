Tangenziale urbana: si completano i lavori di asfaltatura

Prima è stata la volta del tratto fra la rotonda dell’ospedale e l’incrocio con viale Dante. Poi i lavori sono proseguiti da quest’ultima rotatoria fino al semaforo che incrocia via Romana. Adesso, anche grazie a un accordo specifico con Nuove Acque, è la volta di ulteriori opere di ripristino della sede stradale della tangenziale urbana, in continuità con le precedenti, in particolare del tratto che coincide con viale Fratelli Rosselli da prima del cavalcavia agli svincoli in entrata e uscita: 15.000 metri quadrati circa di nuovo asfalto per un investimento di 180.000 euro. E per limitare al massimo i disagi, l’amministrazione comunale ha deciso per un cantiere in “notturna”.

Lavori dunque con orario 21,30 – 7 del mattino successivo con ripristino della regolare circolazione in piena sicurezza nella restante parte della giornata e nei festivi. Si comincia lunedì 27 maggio per chiudere, meteo permettendo, martedì 4 giugno.

Gli automobilisti dovranno prestare attenzione e modificare le tradizionali abitudini in quanto il tratto suddetto verrà completamente chiuso al traffico. Così come gli svincoli in entrata e in uscita da e per viale Fratelli Rosselli: quelli di collegamento con via Romana e via Vittorio Veneto, quelli con la strada statale 73 Senese Aretina e quelli con viale Leonardo da Vinci. La viabilità alternativa sarà garantita da viale Dante e via Romana.

Non sono peraltro gli unici lavori che cominciano lunedì 27 maggio anche se per il caso suddetto si tratta indiscutibilmente del cantiere più consistente. Fino a mercoledì 29 maggio, divieto di sosta e senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso in via Carlo Pisacane dal civico 87 per 20 metri di lunghezza. Fino a giovedì 6 giugno, invece, stop al transito pedonale su 100 metri di marciapiede in via Achille Grandi. Nella limitrofa porzione di carreggiata, divieto di sosta e senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso. Analoghe disposizioni su sosta e senso unico in via San Fabiano dal civico 10/D per una lunghezza complessiva di 15 metri. L’orario per tutti questi ultimi casi sarà quello più tradizionale 8,30 – 17,30.