Fridays for Future: il Sindaco riceve una delegazione di manifestanti

Il sindaco Alessandro Ghinelli ha ricevuto una delegazione di sei studenti che hanno partecipato alla manifestazione internazionale Fridays for Future. I ragazzi hanno consegnato al sindaco una lettera dov’è spiegata la genesi del gruppo aretino di Fridays for Future e sottolineate le ragioni del loro impegno in vista della salvaguardia del pianeta, sulla scia di quelle che sono le parole dell’attivista Greta Thunberg.

Ghinelli ha ricordato come l’amministrazione comunale si stia impegnando con atti concreti su questi temi e ha dato appuntamento alla delegazione per settembre, quando per i giovani non ci sarà soltanto il nuovo inizio delle lezioni ma anche un incontro con sindaco e giunta dove saranno illustrate le attività compiute e i progetti da completare.

Prima dei saluti il sindaco ha inoltre ricordato come la sua firma sia la prima italiana e la dodicesima a livello europeo in calce al documento sottoscritto dai primi cittadini di tutto il continente intitolato: “Cities call for a more sustainable and equitable European future”. Una richiesta forte dalle comunità locali alle massime autorità europee affinché siano messe in atto tutte le azioni possibili per raggiungere l’ambizioso obiettivo delle emissioni zero nel 2050.