Tentata truffa ai danni di una 81enne di Sansepolcro

A conclusione di attività di indagine i Carabinieri della Stazione Sansepolcro deferivano in stato libertà per circonvenzione di persona incapace, furto aggravato e truffa aggravata un 49enne pluripregiudicato residente in Valtiberina.

L’uomo, in qualità di persona fiducia, accompagnava un’anziana donna 81enne presso l’Istituto Credito “Ubi Banca” di Sansepolcro per l’apertura di un conto corrente e approfittando della particolare condizione salute psico-fisica della stessa, si impossessava della carta bancomat e, carpendone il pin, effettuava due prelievi da 250 euro oltre bonifico di 28.000 euro a favore stessa banca-recupero crediti, però non andato a buon fine.