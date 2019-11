Terza edizione di Meeting Job: giornata sull’orientamento al lavoro

A tre anni dalla prima edizione, sabato 16 novembre alla Palestra degli Scolopi di Corso Italia è prevista una giornata dedicata all’orientamento al lavoro. Chi cerca il lavoro potrà, quindi, presentare il proprio curriculum mentre le agenzie interinali avranno l’opportunità di raccogliere le domande delle varie figure professionali da inserire nel mondo del lavoro.

In questa giornata saranno presenti Agenzie Interinali quali Openjobmetis, Randstad, Gigroup, Alispa, Adecco e Manpower, le Associazioni di Categoria come Confindustria con Assoservizi, Confesercenti, Confagricoltura e Confcommercio, ma anche la Misericordia di Castiglion Fiorentino con il Servizio Civile e l’Istituto Vegni di Cortona. Domanda e offerta, quindi, si incontrano sabato mattina a Castiglion Fiorentino.

Meeting Job, un’occasione veloce e precisa per farsi conoscere alle aziende del territorio e per le stesse aziende l’opportunità di conoscere giovani e non solo che cercano il lavoro. È dal 2014 che il Comune di Castiglion Fiorentino favorisce iniziative volte a sostenere la cittadinanza nella ricerca di opportunità professionali e formative.



Sabato 16 novembre 2019, quindi, dalle ore 10 alle ore 17, nella Palestra degli Scolopi di Corso Italia si terrà la III edizione del Meeting Job: Workshop su orientamento al lavoro e formazione, ovvero un’occasione di incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro che coinvolge tutti i cittadini in cerca di occupazione/formazione.

“L’obbiettivo di questo evento è quello i favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, si potranno presentare curriculum e fare colloqui conoscitivi con le Agenzie e richiedere informazioni su quali sono gli eventi formativi proposti dalle varie Associazioni e Istituti in un momento in cui sono sempre più richieste figure specializzate e capire quali sono quelle maggiormente richieste dalle aziende del nostro territorio. Una giornata in cui il lavoro sarà protagonista e la terza edizione del Meeting Job è la conferma di un amministrazione attenta e sensibile a questo tema così importante” dichiara Beatrice Berti consigliere comunale con incarito sull’Orientamento al Lavoro e Politiche Giovanili.