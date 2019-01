Torna “Una Befana per la città” l’evento di Porta del Foro

Domenica 6 gennaio dalle ore 15:30 all’interno del Palasport Estra “Mario D’Agata”

Il quartiere di Porta del Foro come ogni anno organizza l’evento “Una befana per la città”, giunta alla 36ª edizione, col patrocinio del Comune di Arezzo. L’evento si svolgerà domenica 6 gennaio all’interno del palazzetto dello sport Estra “Mario D’Agata”. A partire dalle ore 15:30 si esibiranno sul parquet del palasport diverse scuole di danza e ginnastica aretine che intratterranno il pubblico presente. Non sarà protagonista solo il ballo, ma saranno presenti anche momenti di sport. Per tutto il pomeriggio animazione e trucca bimbi. Al termine delle esibizioni arriverà il momento più atteso da tutti i bambini, alle 18:30 la Befana porterà in dono a tutti i presenti numerose caramelle e dolcetti di ogni tipo. Durante il pomeriggio sarà possibile acquistare i biglietti per l’estrazione dei vincitori della sottoscrizione interna a premi, che saranno annunciati alla fine della giornata di festa. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Si ringrazia per la realizzazione dell’evento: Estra – Energia al futuro, Calzolari 1906, S.A.M.A., Monnalisa, Giuliattini, La Wineria e Semar.

Prenderanno parte alla manifestazione le seguenti associazioni e gruppi: – Scuola basket Arezzo – Chapkis Dance- Vigili del Fuoco- Ginnastica Falciai- Flash Dance