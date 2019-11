“Teneroni al fondente” le ricette di Chiara Castellucci

Bentornati ragazzi!!☺️

Siamo nella settimana di Halloween, e comunque all’inizio del periodo dell’anno ‘top’ per produzione di biscotti e biscottini, quindi cosa c’è di meglio di un delizioso frollino al fondente magari a forma di pipistrello da gustare per l’occasione?! Farete letteralmente impazzire i vostri bambini, ma attenzione! Conquisterete tutti specie gli adulti, perché questa ricetta é una base frolla fantastica, fragrante ma che al contempo si scioglie in bocca, da utilizzare nel quotidiano a prescindere dalle forme o dalle decorazioni-o meno che vorrete dargli! 🎉

Questi biscotti saranno una vera droga per i golosi e voi non smettere te più di prepararli, parola di Chef!👍

TENERONI AL FONDENTE

2 tuorli

100 gr zucchero a velo

30 gr cacao amaro in polvere

250 gr farina tipo 00

1 cucchiaino estratto di vaniglia

200 gr burro di frigo

GHIACCIA REALE (per la eventuale decorazione)

2 albumi

450 gr zucchero a velo

1 cucchiaio di glicerina alimentare liquida(facoltativo)

1cucchiaino succo di limone

Coloranti alimentari a piacere

PREPARAZIONE

In una ciotola capiente mettete la farina ed il cacao e setacciate insieme con una frusta,quindi unite il burro freddo di frigo a tocchetti e con le mani riducete in briciole velocemente per non far scaldare troppo il burro, proprio come una classica frolla sablé= metodo sabbiato.

Per chi la possiede potete mettere direttamente nella ciotola della planetaria con il gancio a foglia. Unite a questo punto lo zucchero a velo e mescolate bene, poi i tuorli con la vaniglia. Impastate velocemente facendo bene attenzione che la frolla non si scaldi, questo é il segreto per una riuscita top, ricordatevelo! Il risultato dev’essere un panetto compatto ma che alla pressione delle dita lascia una bella impronta morbida..non aggiungete farina anche se sarete tentati mi raccomando! salvo spolverarvi le mani all’ultimo quando formerete il panetto.

Rivestite con la pellicola e lasciare in frigo almeno due ore a stabilizzare.

Il trucco:potete tranquillamente preparare l’impasto il giorno prima così che sarà freddo perfetto quando vorrete utilizzarlo.

Tagliate i biscotti con i cutters che vorrete, libero spazio alla fantasia! Infornate su teglia rivestita con carta forno a 165 °C 12/14 min circa e lasciate raffreddare benissimo, non toccateli da caldi o si sbricioleranno!

Il trucco: prima di metterla in forno potete porre la teglia in frigo almeno 5min così che se durante il taglio la frolla si fosse scaldata un pochino troppo rimedierete al guaio.

PREPARAZIONE GHIACCIA

Con le fruste sbattete gli albumi con la glicerina e il limone ed incorporate gradualmente lo zucchero a volo, sbattendo il tutto per pochi minuti fino ad ottenere una consistenza liscia ma piuttosto densa e cremosa. Dividere in ciotoline ed unite con una spatola di silicone i diversi coloranti, quindi riempite in diverse sac à poche usa e getta con il beccuccio di metallo rotondo.

Decorate a piacere, SOLO quando i biscottini saranno completamente freddi e lasciate asciugare e solidificare bene la decorazione.

Buon divertimento e soprattutto buona scorpacciata di biscotti ragazzi!!! 😋😋😋