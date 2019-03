Trasferta a Carrara sponda Audax per l’Amen SBA

Domenica pomeriggio alle ore 18.30, arbitri i Sigg. Solfanelli di Livorno e Nocchi di Bientina (PI), l’Amen Scuola Basket Arezzo giocherà sul parquet del Palasport di Avenza casa dell’Audax Carrara. La compagine marmifera è reduce dal cambio di allenatore avvenuto solamente dieci giorni fa quando coach Bellavista è subentrato a Discepoli. Carrara può vantare nel proprio roster due tra i giovani più interessanti di tutto il campionato, il classe 1999 Viola ed il classe 2002 Marco Menconi.

Entrambi viaggiano ad oltre dieci punti di media realizzati per partita e nella gara di andata furono tra i protagonisti del blitz dell’Audax al Palasport Estra. In casa Amen c’è soddisfazione per il raggiungimento matematico dei PlayOff, adesso inizia una volata lunga quattro partite per cercare di ottenere il miglior piazzamento possibile in vista della post season. La squadra di coach Serravalli proverà in campo a cancellare la scialba prestazione dell’andata cercando di allungare la propria striscia positiva.

PlayOff conquistati anche dall’Amen nel campionato di Promozione, domenica alla Palestra di San Lorentino la squadra di coach Pasquini giocherà l’ultima di stagione regolare contro la capolista Chiusi dell’ex Kebede.

Per quanto riguarda il settore giovanile, dopo l’anticipo vincente dell’Hotel Planet Under 13 contro Sansepolcro di Giovedi, si prospetta un fine settimana impegnativo per i colori amaranto. Sabato in campo la Galvar Under 14 Elite a Scandicci, mentre domenica ci sarà l’esordio nella seconda fase per la Rosini Impianti Under 18 Silver e la trasferta impegnativa della DuniaPack Under 15 Eccellenza a Lucca. Lunedi poi derby per la Tecnoil Under 18 Gold contro la Synergy Valdarno, mentre la capolista Rosini Impianti Under 20 giocherà Giovedi sul campo del fanalino di coda Prato.

Quattro gli impegni del Minibasket Nova Verta, si comincia sabato con le trasferte degli Esordienti 2007 Rosso con la Synergy Valdarno e degli Aquilotti 2008 a Sansepolcro. Domenica gli Scoiattoli 2010 ospitano Sansepolcro e gli Esordienti 2007 Blu giocheranno a Figline.