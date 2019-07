Treni Regionali gratuiti in agosto per i diciottenni

Biglietti per i treni regionali gratuiti per i diciottenni nel mese di agosto.

L’obiettivo dell’iniziativa della Regione Toscana è quello di invitare i giovani a scoprire il treno come mezzo di trasporto sul territorio.

I nati nel 2001, che hanno raggiunto o raggiungeranno la maggiore età nel 2019, potranno godere dell’accordo tariffario stretto tra Regione Toscana e Trenitalia.

L’assessore Vincenzo Ceccarelli ha spiegato che “nel mese di agosto i ragazzi potranno viaggiare liberamente sui treni regionali, visitare città d’arte, raggiungere la costa, usare il treno per i propri spostamenti quotidiani. Sono certo che sarà un’iniziativa apprezzata e che per molti di loro sarà anche un modo per prendere davvero familiarità con il servizio ferroviario regionale”. Ceccarelli ha poi aggiunto “Le ferrovie regionali toscane, oltre a collegare città d’arte e borghi che tutto il mondo ci invidia, attraversano anche territori meno conosciuti ma di grande valore paesaggistico e culturale, che tramite il treno potranno essere conosciuti e apprezzati nella loro essenza. Penso alle piccole ferrovie come la Porrettana che sale lungo la montagna pistoiese, la ferrovia Cecina-Saline, che arriva a Volterra, la Sinalunga -Stia. Le possibilità aperte da questa tariffa sono molte, ci auguriamo che vengano sfruttate”

I giovani potranno richiedere la Carta Unica Toscana nelle biglietterie Trenitalia della Toscana o tramite mail all’indirizzo unicatoscana2001@trenitalia.it, oppure scaricando l’apposito modulo sul sito dell’azienda.