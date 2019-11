Turno infrasettimanale per l’Amen SBA che ospita Agliana

Neanche il tempo di metabolizzare la sconfitta a Siena con la capolista Acea Virtus e l’Amen Scuola Basket Arezzo è chiamata di nuovo scendere in campo nella sfida alla Endiasfalti Agliana. L’ottava giornata di andata del campionato di Serie C Gold è infatti un turno infrasettimanale che si giocherà alle ore 21 al Palasport Estra. Amen ed Endiasfalti si sono già incontrate nei quarti di finale di Coppa Toscana nello scorso settembre in terra pistoiese, gli amaranto di coach Milli colsero un bel successo esterno qualificandosi alla Final Four del Trofeo Alfredo Piperno. Finalista lo scorso campionato ed attualmente con 8 punti in classifica, l’Endiasfalti Agliana ad un roster già molto competitivo dove si inserisce lo scorso capocannoniere del girone Emanuele Rossi, attualmente a 17 punti segnati di media a partita, ha inserito Riccardo Romano che nella sua esperienza a Lucca ha viaggiato ad oltre 16 punti di media a partita. Dopo sette partite di campionato la squadra di coach Mannelli può contare su un Tuci che con il passare delle giornate si sta segnalando tra i migliori giocatori d’area del girone con il quinto posto nei rimbalzi totali ed il 74 al tiro dal campo. All’Amen servirà una gara con la stessa intensità vista a Siena per provare a mettere in difficoltà l’Endiasfalti e tornare al successo in campionato. Gli amaranto si sono allenati per limare quelle imperfezioni che hanno pregiudicato le azioni decisive dell’ultima sfida. Come accaduto nelle ultime uscite la SBA chiede l’appoggio anche dei propri sostenitori in un giorno inusuale per le gare di campionato, la palla a due verrà alzata alle ore 21 al Palasport Estra dai Sigg. Carlotti di Calcinaia (PI) e Corso di Pisa.