Tutte le date della “scuola aperta” del Polo Liceale “Piero della Francesca” di Arezzo.

Giornata inaugurale: sabato 16 Novembre dalle ore 15.30

Sabato 16 Novembre prende avvio la consueta presentazione dell’offerta formativa dei Licei annessi al Convitto Nazionale V. Emanuele II di Arezzo cui seguiranno attività di workshop anche nei mesi di Dicembre e Gennaio.

Il Rettore/Dirigente Scolastico Prof. Luciano Tagliaferri, alle ore 15.30, nell’Aula Magna “Miriam Atri” della sede di via XXV Aprile, presenterà alle famiglie gli indirizzi attivati per l’a.s. 2020/2021.

L’intervento potrà essere seguito anche in diretta web sul sito della scuola www.artearezzo.it

La scuola sarà aperta per genitori e workshop per ragazzi/e secondo il seguente calendario:

Sabato 16 Novembre 2019

Sabato 30 Novembre 2019

Sabato 7 Dicembre 2019

Sabato 14 Dicembre 2019

Domenica 15 Dicembre 2019

Sabato 11 Gennaio 2020

Domenica 12 Gennaio 2020

Sabato 18 Gennaio 2020

Sede di Arezzo via XXV Aprile n. 86 (dalle 15.00 alle 18.00)

Per il Liceo Coreutico si terranno anche delle lezioni aperte:

Sabato 24/11/2018, ore 16,00: lezione di tecnica della danza classica, classe 1C1 (docenti Corbo e Ragni);

Sabato 01/12/2018, ore 16.00: lezione di tecnica della danza contemporanea, classe 3C1 indirizzo contemporaneo (docenti Conti e Graverini);

Domenica 16/12/2018, ore 16.00: lezione di tecnica della danza classica, classe 3C1 indirizzo classico (docenti Pascolini e Trimigno);

Domenica 13/01/2019, ore 16.00: lezione di tecnica della danza classica, classe 4C1 indirizzo classico (docenti Iacoangeli e Tarasevich);

Sabato 19/01/2019, ore 16.00: lezione di tecnica della danza contemporanea, classe 4C1 indirizzo contemporaneo (docenti Giustarini e Nardoianni);

Sabato 26/01/2019, ore 16.00: lezione di laboratorio coreutico, classe 2C1 (docenti Delmastro e Lazzeri).

La scuola è caratterizzata da un’ampia offerta formativa che, ai tradizionali indirizzi del Liceo Artistico, affianca i percorsi del Liceo Coreutico e del Liceo Scientifico, Scientifico Internazionale Quadriennale e Quinquennale

Il Polo Liceale “Piero della Francesca” annesso al Convitto Nazionale V. Emanuele II offre i seguenti indirizzi:

Liceo Artistico di Arezzo:

l Arti Figurative

l Architettura e Ambiente

l Audiovisivo e Multimediale

l Audiovisivo e Multimediale opzione Cinema

l Grafica

l Design del Gioiello

l Design della Moda e del Costume Teatrale

l Design della Stampa e della Serigrafia

Liceo Coreutico:

l Danza Classica e Danza Contemporanea

Liceo Scientifico:

l Scienze applicate

l Internazionale Quadriennale LIQ

l Internazionale Quinquennale BRIC

In occasione della presentazione dell’offerta formativa quest’anno gli studenti dei Licei annessi al Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Arezzo hanno pensato di aspettare il Natale condividendo la bellezza di opere d’arte che rappresentano la Natività.

Giorno per giorno, dal 10 al 24 Dicembre, nella Home del sito dell’Istituto saranno presentati dagli alunni 15 diversi capolavori, realizzati dall’età Paleocristiana al Rinascimento, che ci inviteranno a guardare quella Bellezza che appartiene a tutti e che è un Bene che unisce.

Ulteriori informazioni ed aggiornamenti:

www.artearezzo.it sezione Orientamento

[email protected]