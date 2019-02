Un argento regionale e il pass per gli Assoluti per Marco Pastorini

Nuovo appuntamento di stagione off a Monte San Savino con la pièce di Gianni Clementi

Giovedì 28 febbraio, con inizio alle ore 21:15, Paolo Triestino sarà l’ospite d’eccezione del Teatro Verdi di Monte San Savino con “Eppur mi son scordato di me”, il particolare omaggio all’opera di Lucio Battisti scritto appositamente per Triestino da Gianni Clementi. La regia è firmata dallo stesso Triestino. Scene e costumi sono di Francesco Montanaro e le luci di Giuseppe Magagnini per una produzione Diaghilev in collaborazione con Fiore&Germano. Si segnala che alle ore 18:30 Paolo Triestino incontrerà il pubblico presso il bar del Teatro. Ingresso all’incontro libero con aperitivo offerto da A.S. MonteServizi. L’evento rientra nella Stagione Off del Teatro Verdi a cura di Comune di Monte San Savino, Officine della Cultura e A.S. MonteServizi.

Ma come è stato che Antonio si è scordato di sé? E Francesca, è ancora lei? Il ragazzo che siamo stati, ci riconoscerebbe oggi o ci manderebbe a quel paese? E se ci “ritorniamo in mente”, cosa vorremmo essere ancora e cosa non vorremmo più, di quello che siamo diventati? Tutti abbiamo una colonna musicale della nostra vita, che percorre ricordi ed emozioni. Antonio, poco più che cinquantenne, ci propone la sua, ripercorrendo gioie e dolori della propria esistenza. Gianni Clementi scrive per Paolo Triestino un ritratto divertente, originale e commovente, la cui storia incontra la Storia, accompagnata dalla musica di Lucio Battisti.

Informazioni: a Monte San Savino presso Teatro Verdi, Via Sansovino 66, tel. 0575 810498, sabato 20.30 – 23.30 e domenica 15.00 – 18.30; ad Arezzo presso Officine della Cultura, via Trasimeno 16, tel. 0575 27961 – 338 8431111, dal lunedì al venerdì 10.00 – 13.00 e 15.30 – 18.00. Prevendite on line presso BoxOffice Toscana e Ticktone. Biglietteria il giorno di spettacolo presso il Teatro con apertura alle ore 20.00. Sito di riferimento: www.officinedellacultura.org.