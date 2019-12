Un Natale ricco di eventi per la Casa Pia di Arezzo. Tra serate musicali, giochi della tradizione e momenti di incontro, la storica struttura cittadina vivrà un periodo particolarmente intenso di appuntamenti che, rivolti agli ospiti della casa di riposo e del centro diurno ma aperti anche alla partecipazione del resto della cittadinanza, si susseguiranno quotidianamente fino all’epifania. L’obiettivo è infatti di utilizzare il periodo delle festività come occasione per aprire le porte della Casa Pia e per proporre opportunità di allegria e di socializzazione facendo affidamento anche sulla collaborazione di numerose associazioni e realtà del territorio.

Tra le prime iniziative rientra martedì 10 dicembre il secondo incontro con l’associazione Donne di Carta che proporrà un pomeriggio di letture ad alta voce dedicate alle storie e ai racconti del Natale, che sarà seguito giovedì 12 dicembre dall’appuntamento con il vescovo Riccardo Fontana che alle 16.30 celebrerà la Santa Messa nella chiesa adiacente alla struttura. Il programma proseguirà alle 11.30 di domenica 15 dicembre con la visita dei figuranti di Porta del Foro che permetterà agli ospiti di vivere un salto nel passato cittadino tra i colori e le suggestioni di uno dei quartieri della Giostra del Saracino.

Due pomeriggi all’insegna della musica saranno venerdì 20 dicembre con i canti di “Natale in coro” e domenica 22 dicembre con il concerto della Stranabanda dedicato ai brani italiani tra gli anni ’60 e gli anni ’80, mentre i giochi della tradizione natalizia saranno proposti lunedì 16 dicembre con la Tombola curata dai volontari della Croce Rossa e sabato 4 gennaio con il Mercante in Fiera tenuto dai bambini della scuola calcio dell’Orange Don Bosco.

Il giorno di Natale, invece, troverà coronamento prima con la Santa Messa celebrata da don Silvano Paggini e poi con un grande pranzo che metterà a tavola gli ospiti, i loro parenti e gli operatori della struttura. «Le festività natalizie – commenta Paola Petruccioli, presidente della casa di riposo, – rappresentano un periodo per ritrovarsi, stare insieme e vivere momenti di reale allegria, dunque i tanti appuntamenti in programma fino all’epifania rispondono proprio a queste finalità. La nostra missione è di rendere la Casa Pia come uno stimolante e gratificante luogo di incontro con le tante realtà sociali e culturali che animano Arezzo e che ci faranno visita nei giorni del Natale, andando ad arricchire la quotidianità dei nostri ospiti, a valorizzarli e a farli sentire parte attiva del tessuto cittadino».