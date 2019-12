Trentenne italiano arrestato per spaccio

Arezzo – Nel tardo pomeriggio di ieri sera, in via Trasimeno, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Arezzo, avendo raccolto nelle ultime settimane numerose lamentele dei cittadini della zona esasperati da un continuo andirivieni di presumibili assuntori di droga, hanno perquisito d’iniziativa un vano cantina posto al piano seminterrato di un palazzo e tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti un cittadino italiano trentenne, con precedenti di polizia, residente nello stabile e che aveva in uso il locale.

I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato quasi 54 grammi di marijuana nascosta in una custodia per macchinetta fotografica, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale di questo capoluogo che attiveranno per le attività di competenza l’Azienda Sanitaria a causa delle precarie condizioni igieniche del locale perquisito. Il giovane ha trascorso la notte presso la camera di sicurezza del comando Provinciale Carabinieri di Arezzo e questa mattina sarà presentato davanti al giudice del Tribunale per il rito direttissimo.

.