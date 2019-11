Vendita Straordinaria Comunità Emmaus Laterina

Sabato 16 e Domenica 17 Novembre sarà organizzata, presso il capannone della Comunità Emmaus in via La Luna 1 a Ponticino, la tradizionale vendita straordinaria (con orario continuato 9:00-19:00) di mobili, abbigliamento, libri, quadri, oggetti vari e da collezionismo.Al materiale raccolto quotidianamente dalla comunità presso le case nella provincia di Arezzo e zone limitrofe si aggiungerà materiale proveniente da altre comunità Emmaus italiane tra cui mobili restaurati e oggetti vintage per appassionati e collezionisti. Sarà in vendita anche materiale ordinario e utile (cucine, camere, divani, arredamento vario e oggetti di utilità quotidiana) a prezzi scontati e alla portata di tutti.

Quest’anno per la prima volta sarà applicato uno sconto del 50 % su gran parte del materiale esposto!!!

Il ricavato verrà destinato agli scopi istituzionali e solidaristici della comunità per l’accoglienza di persone in difficoltà.

La Comunità Emmaus di Laterina fa parte del movimento Emmaus Internazionale che conta oltre 350 gruppi nel mondo e di Emmaus Italia. Ha iniziato la sua attività nel 1972, sotto la guida del suo fondatore Franco Bettoli e di sua moglie Margit Svensgaard, impegnandosi concretamente sin dall’inizio nelle iniziative di aiuto alle persone in difficoltà e nella lotta contro le cause della sofferenza, della miseria e dell’ingiustizia. Nel corso degli anni ha accolto ed ospitato più di 1000 persone in difficoltà, offrendo loro non solo un posto dove vivere per uscire da situazioni di miseria e sofferenza, ma una vera e propria scelta di vita: l’affermazione che nella società esistono luoghi dove è possibile instaurare relazioni umane diverse, che non siano fondate sulla forza e sulla violenza, e in cui si può trovare una felicità differente, la felicità di essere al servizio degli altri.

Appuntamento quindi il 16 e 17 Novembre per realizzare una Solidarietà concreta e diretta da sempre a fianco degli ultimi.

Per info: www.emmausarezzo.it – email: emmausarezzo@emmausarezzo.it – tel. 0575/896558