Vigili del fuoco in festa per Santa Barbara. I numeri dell’attività FOTOGALLERY E VIDEO

Festa, presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco in via degli Accolti, per le celebrazioni della patrona del corpo Santa Barbara.

La cerimonia ha visto la deposizione della corona di alloro ai caduti, seguita dalla Santa Messa officiata dall’arcivescovo Riccardo Fontana.

Significativa la presenza delle scolaresche: gli studenti hanno potuto visitare l’esposizione sui temi del soccorso, di ieri e di oggi. Oltre alle scolaresche che scelgono le sedi dei vigili del fuoco, come meta delle uscite didattiche, il comando di Arezzo si fa, inoltre, promotore di iniziative per l’accoglienza di persone diversamente abili, al fine di poter offrire un soccorso concretamente inclusivo.

Quindi, è seguita la lettura dei messaggi augurali e il saluto del comandante. Infine, la consegna dei diplomi di benemerenza al personale.

Una mattinata emozionante a stretto contatto con l’impegno che i vigili del fuoco mettono quotidianamente a disposizione dei cittadini. Non va mai dimenticato che mettono a rischio la propria vita e talvolta la perdono per spirito di sacrificio e per la dedizione al prossimo.

Presenti le massime autorità, civili e militari, cittadine.

E quella di oggi, per i vigili del fuoco, è anche l’occasione di tracciare un bilancio dell’attività svolta. Sono stati 5667 gli interventi effettuati dalla centrale di Arezzo, fino a novembre di quest’anno. Nel 2018 erano stati 5874 e nel 2017 invece 5895. Per la maggior parte sono stati per incidenti ed esplosioni, su tutto il territorio provinciale (19%). Il 16% soccorsi e salvataggi. Il 13% dissesti.

Ecco nel dettaglio i servizi svolti: