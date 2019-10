Visita dermatologica, ecco i reali tempi di attesa. La Sud Est risponde alla segnalazione degli esponenti di FdI

Per una visita dermatologica, i tempi di attesa in provincia di Arezzo sono di 3 giorni per la classe di priorità Urgente; 10 giorni per la classe di priorità Breve; 15 giorni per la classe di priorità Differibile. La risposta viene data a livello di Zona Distretto.

Invece i controlli (nella nota che gli esponenti di FdI hanno inviato alla stampa è scritto “controllo nevi”), come noto, sono prestazioni a scadenze fissate dallo stesso medico prescrittore. Se la persona che ha ricevuto la prescrizione per settembre 2020, avesse avuto bisogno di una visita urgente, il suo medico lo avrebbe specificato nella richiesta, prevedendo un percorso veloce. La visita sarebbe stata erogata, quindi, entro 72 ore. Questo è ciò che succede quando il medico prescrittore sospetta un tumore. Ogni medico conosce i percorsi sanitari e indirizza il proprio assistito in modo corretto e tempestivo ai servizi e alle prestazioni.

Dire che ad Arezzo è necessario “Un anno per la visita dermatologica” non corrisponde al vero e può creare un allarmismo ingiustificato tra la popolazione. I tempi sono quelli indicati sopra.