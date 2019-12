Volley: Il Club Arezzo vince a Rufina

Vittoria al tie-break per i Botoli che vincono nella difficile trasferta di Rufina e guadagnano due punti utili per la classifica.

Coach Rossi privo di Scortecci e Ricci manda in campo: Ermini in Diagonale con Lusini opposto, Salvi e Maggini schiacciatori, Franchi e Scarpato al centro e Nandesi L Libero.

Primo set giocato punto a punto fino al 19 pari quando qualche cambio palla mancato e qualche errore di troppo in attacco regala il set ai fiorentini 25-21.

La reazione non si fa attendere tanto, i neroamaranto ingranano la marcia giusta e regalando sprazzi di ottimo gioco conquistano il set per 13-25.

Terzo set giocato in equilibrio fino al 20 pari quando Maggini e compagni piazzano i punti fondamentali per aggiudicarsi il set per 23-25.

Brutta partenza nel quarto set, qualche errore di troppo convince coach rossi e effettuare due cambi: Amatucci per Salvi e Dell Artino per Ermini. Il set tuttavia va a rufina per 25-20

Nel tiebreak si viaggia punto su punto ma la voglia di portare a casa la vittoria dei nostri ragazzi la fa da padrona e uno sprint finale permette di aggiudicarsi set e partita per 13-15.

Una buona prova in trasferta per gli aretini che conquistano due punti importanti in chiave classifica, da segnalare gli ottimi esordi da titolari di Lusini classe 2002 e Franchi classe 2004.