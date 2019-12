Civitella: Conclusa con successo la Mostra-mercato del libro per bambini e ragazzi

Fin da piccolissimi bisognerebbe abituarsi ad ascoltare la natura che ci circonda, per capirla, rispettarla, proteggerla. Il rapporto degli uomini con gli alberi ha radici antiche, a volte gli esseri umani li venerano, altre volte li distruggono o gli attribuiscono poteri magici, ma in ogni caso sono sempre al centro delle nostre vite.

Partendo dalla lettura di albi illustrati che parlano di alberi e natura, proseguono fino a giovedì 12 dicembre, in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Martiri di Civitella” e la Libreria La Casa sull’Albero di Arezzo, gli Atelier creativi per la Scuola dell’Infanzia riservati ai bambini della scuola dell’infanzia “La Coccinella” e “Lo Scoiattolo” presso la Biblioteca comunale con sede a Badia al Pino, spunti per una riflessione sui vissuti personali e per una rielaborazione manuale.

Gli alberi parlano a chi li sa ascoltare e le storie verdi raccolte nei libri sono come semi che possono far germogliare il desiderio di esplorazione del mondo, favorire lo sviluppo del gusto estetico, che è il presupposto indispensabile per imparare ad apprezzare e rispettare tutto ciò che esiste in natura.

Particolare attenzione alle novità editoriali e ai libri di divulgazione scientifica è stata posta quest’anno nella Mostra-mercato del libro per bambini e ragazzi organizzata dal Comune di Civitella che si è tenuta dal 28 al 30 novembre presso la Scuola Media di Badia al Pino e dal 3 al 7 dicembre presso la Scuola primaria Arcobaleno di Tegoleto: un “viaggio” fra i temi, i generi, le tipologie e le tematiche della letteratura per bambini e ragazzi che ha riscosso una notevole partecipazione.

Come di consueto durante l’annuale mostra mercato del libro ogni bambino e ragazzo ha potuto scrivere in un registro il titolo e l’autore che vorrebbe trovare nella biblioteca comunale. I libri con più preferenze verranno così acquistati dal Comune di Civitella e inseriti nel catalogo.