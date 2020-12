“1000 pasti per Natale”, Comune SGV il 25 dicembre e nel giorno dell’Epifania saranno consegnati 250 pasti

Il Comune di San Giovanni Valdarno con una delibera approvata oggi in Giunta finanzia con 3.000mila euro il progetto di QOELET per la distribuzione dei pasti nei giorni delle festività alle persone e alle famiglie in condizioni di fragilità

Per Natale e nel giorno dell’Epifania saranno distribuiti alle persone e alle famiglie in difficoltà della città di San Giovanni 250 pasti: un gesto di vicinanza, non solo simbolico, verso chi vive in condizioni di difficoltà.

L’iniziativa finanziata dal Comune di San Giovanni Valdarno fa parte del progetto “1000 pasti per Natale” proposto dall’impresa sociale QOELET, in collaborazione con la Caritas di Fiesole, che ha individuato i soggetti destinatari del pasto, e alla Sezione Soci Coop del Comune di San Giovanni Valdarno, che contribuisce con la donazione di un pandoro per ogni nucleo familiare, 90 in totale.

I pasti saranno consegnati, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-covid, presso le abitazioni grazie al supporto del gruppo AGESCI- SCOUT di San Giovanni Valdarno.

Il Comune con l’approvazione, avvenuta oggi in Giunta, della delibera “Adesione al progetto 1000 pasti per Natale” finanzia con 3000 euro l’iniziativa: “Un gesto di vicinanza e di solidarietà verso tutte quelle persone che si trovano in condizioni di difficoltà, spesso accentuate dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria – dichiara l’Assessore alle politiche sociali Nadia Garuglieri – Come Amministrazione comunale abbiamo deciso di promuovere e finanziare questa iniziativa che auspico possa rafforzare lo spirito di unità e collaborazione di cui oggi come non mai abbiamo bisogno. Ringrazio la Caritas per il lavoro svolto, la Sezione Soci Coop di San Giovanni Valdarno per il contributo importante, il gruppo AGESCI – SCOUT che saranno impegnati nelle consegne a domicilio dei pasti. In un contesto inedito e pieno di problematicità come quello stiamo attraversando siamo riusciti a mettere in piedi questa iniziativa che definirei speciale, per i valori di solidarietà e condivisione che racchiude e le energie che coinvolge, facendoci riscoprire il vero significato delle festività che ci apprestiamo a celebrare”.