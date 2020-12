Laura Inghirami e la sua Sansepolcro nel video dedicato agli artigiani

SANSEPOLCRO – Laura Inghirami, nota influencer a livello internazionale (in arte Donna Jewel) e originaria di Sansepolcro, è considerata la giovane voce italiana dell’eccellenza nel settore del gioiello.

Ha progettato, in collaborazione con il Comune di Sansepolcro, di contribuire alla valorizzazione delle gioiellerie della sua città, attraverso una iniziativa che diventa un vero e proprio “regalo di Natale”, offrendo gratuitamente la sua direzione artistica e la promozione tramite i suoi canali social, di un video. E’ già online e in poche ore ha raggiunto migliaia di visualizzazioni, con interazioni provenienti da Brasile, USA, Messico, Iran, Kazakistan, Russia, Indonesia, Australia, Francia, Spagna, Malta, Grecia, Svezia, UK, Arabia Saudita e molti altri paesi che seguono con interesse Donna Jewel. Una ribalta importante per Sansepolcro e i suoi artigiani, che lavorano con passione ogni giorno.

“Il mio obiettivo è di dare voce alle eccellenze artigiane e rimetterle al centro, perché solo attraverso di loro saremo spettatori attivi di un nuovo Rinascimento – dichiara Laura Inghirami – Per questo, mossa dalla missione nel supportare questa categoria e dal forte legame con la mia città, ho deciso di dedicare questo tributo speciale a tutti gli artigiani orafi e gioiellieri, in questo Natale così particolare. Ringrazio il Comune di Sansepolcro in modo particolare l’assessore al Turismo Francesco Del Siena, che è stato un attore importante di questo progetto”.

Il progetto è stato infatti accolto con entusiasmo da tutti, in primis dall’assessore Del Siena che commenta così: “Quando Laura Inghirami mi ha contattato per proporre il progetto di valorizzazione dei nostri artigiani gioiellieri attraverso i Social, ho subito risposto in maniera affermativa. I Social non sono più usati solo per condividere le proprie esperienze e i propri pensieri attraverso foto e commenti, ma si configurano come un vero e proprio ‘mercato’ con aziende e consumatori che possono interagire tra loro e mettere in atto scambi commerciali. E’ stato proprio questo il motivo che ci ha spinto, come amministrazione comunale di Sansepolcro, a credere in questi mezzi. Non servono soltanto alla comunicazione ma anche alla valorizzazione. Ringrazio Laura per il grande lavoro svolto e tutti i nostri straordinari artigiani e gioiellieri, che grazie al coordinamento di Confartigianato e Confcommercio si sono impegnati nella realizzazione del video”.

“L’utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione digitale assume particolare importanza per la tutela delle aziende del nostro artigianato artistico – dichiara il presidente dell’Associazione Oreficeria Artistica di Confartigianato Imprese Arezzo, Roberto Baragli – Per questo abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta ricevuta da Laura Inghirami e dal Comune di Sansepolcro di partecipare al progetto di promozione digitale delle nostre botteghe orafe”.

“È stato un piacere collaborare alla realizzazione di questo bellissimo progetto – dichiara Massimiliano Micelli della Confcommercio Valtiberina – In un momento complicato come questo è importante sfruttare ogni occasione di visibilità per Sansepolcro, soprattutto in vista della ripresa ‘post COVID’. Grazie a Laura per il suo impegno e il suo attaccamento al Borgo”.

“Donna Jewel” è un canale seguito su Instagram da più di 140.000 followers. E’ leader in Italia nel settore del gioiello e considerato uno dei più influenti a livello mondiale. “Speriamo che questa iniziativa possa essere faro per i nostri artigiani e per la nostra città” concludono all’unisono Inghirami e Del Siena.