120mila euro devoluti al San Donato. Come fare la donazione al Calcit

Sono ben 120.000 gli euro ricevuti dall’associazione CALCIT interamente devoluti all’ospedale di Arezzo per contrastare l’emergenza Coronavirus e sostenere i reparti di Malattie Infettive, Rianimazione e Terapia Intensiva del San Donato.

La raccolta fondi, destinata all’acquisto di attrezzature mediche, beni di prima necessità e materiale di protezione individuale per gli operatori sanitari del territorio aretino, è stata organizzata dal consulente finanziario Loredana Nencetti in collaborazione con CALCIT poco meno di due settimane fa e ha già riscontrato un enorme successo.

“Quando ho creato questa raccolta fondi – racconta Loredana Nencetti, promotrice della causa – sapevo che avrei trovato il sostegno in molti, ma vederlo concretamente mi commuove e mostra quanta umanità e solidarietà ci sia nella nostra città. Oggi più che mai penso che ce la faremo a superare tutto questo perché siamo davvero uniti!”

Privati, professionisti, aziende e imprenditori hanno fatto tanto e continuano a farlo per sostenere l’iniziativa: una dimostrazione che il senso civico e di comunità negli aretini è forte e vivo, e che tutti noi possiamo contribuire ad aiutare gli ospedali in crisi. La nostra Sanità sta facendo miracoli per salvare la popolazione, ma un aiuto da parte dei privati, donando quanto è alla portata di ciascuno, è un gesto importantissimo per aiutare medici, infermieri e tutta la popolazione colpita dal Coronavirus.

Per chi non ha ancora donato ma desidera continuare a sostenere questa raccolta fondi, può farlo con un bonifico bancario sul Conto Corrente: IT 79 R 03111 14100 000000018001 Intestato a: CALCIT con causale: ‘donazione per Covid19 – rep. malattie inf. e rianimazione Ospedale San Donato’.