Spaccia da casa, arrestato 52enne. Blitz della polizia in un’abitazione a San Marco

“In questo periodo emergenziale e di forti restrizioni alla libertà di circolazione anche le abitudini criminali cambiano, riscontrando, soprattutto nei reati inerenti lo spaccio stupefacenti, l’utilizzo dell’abitazione come luogo di scambio”spiega in una nota la questura.

Così è stato accertato nel pomeriggio di lunedì, quando gli uomini della Squadra Mobile, impiegati nel pattugliamento cittadino, hanno riscontrato un anomalo andirivieni in un’abitazione del quartiere San Marco, in uso a G.M. italiano di 52 anni pregiudicato per reati specifici in materia di stupefacenti.

L’immediato blitz e perquisizione all’interno della casa hanno permesso di rinvenire infatti 2 involucri di cocaina per un peso totale di circa 12 grammi e un bilancino di precisione, nonché altro materiale utile al confezionamento delle dosi.

Per l’uomo è scattato pertanto l’arresto, con il sequestro del quantitativo di droga rinvenuto.

