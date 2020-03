“1915-1918 Notizie dal fronte”, presentazione rinviata

L’evento in programma sabato presso La Feltrinelli Point Arezzo è stato rinviato a data da destinarsi.

Ringraziamo i gestori della libreria per la comprensione e la collaborazione.

Ci piace parlare di libri e confrontare le idee, ma questo non deve prescindere dal senso civico e dal buon senso. Siamo nel mezzo di un’epidemia che sta provocando enormi problemi sia sanitari che economici e crediamo che ognuno debba fare la propria parte per uscire prima possibile da questa situazione.

In questo momento il nostro pensiero è rivolto ai malati ed al personale medico impegnato in prima linea.