25 Novembre, la Consulta Pari Opportunità di San Giovanni istituisce il Premio letterario “O’pport’unità”

L’Assessore Ermini: “La Giornata mondiale contro la violenza sulle donne rappresenta un monito contro ogni forma di violenza che neanche la pandemia può far passare in silenzio”

La Consulta per le Pari Opportunità del Comune di San Giovanni Valdarno, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, bandisce la Prima edizione del Concorso di scrittura della Città di San Giovanni Valdarno “O’pport’unità”.

Per l’anno 2020 il tema del concorso è la “CRISI COME OPPORTUNITÀ”.

Oggi più che mai è necessario individuare una possibilità di evoluzione dove la crisi diventi opportunità per evolvere in positivo verso una società ottimale dove siano riconosciute opportunità migliori per ogni essere umano.

“La situazione che stiamo vivendo, dovuta agli effetti dell’emergenza sanitaria, quest’anno ha purtroppo imposto di non fare iniziative in presenza. Nonostante questo, però, ci sono appuntamenti, come la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che neanche l’epidemia può far passare in silenzio – dichiara l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di San Giovanni Valdarno, Laura Ermini – Troppe sono le violenze fisiche, psicologiche ed economiche che ancora oggi le donne subiscono. Una piaga sociale ulteriormente cresciuta, sia nel mondo del lavoro che nella vita quotidiana, anche a causa di questa pandemia che ha costretto a condividere spazi di vita e di lavoro. Conoscere e tenere a mente il significato della giornata mondiale contro la violenza sulle donne e le sue origini rappresenta un monito contro ogni forma di violenza, fisica e verbale, nei confronti del mondo femminile, e un passo in avanti verso l’eliminazione di ogni forma di sopruso e discriminazione – conclude l’Assessore Ermini – Alla luce di questi tempi difficili che stiamo attraversando ammiro la laboriosità e l’impegno di tutti i membri della Consulta per le Pari opportunità di San Giovanni Valdarno che hanno dato vita ad un concorso letterario dal titolo “Crisi come Opportunità”, anche per dare un segno di speranza e mostrare come, anche nel buio, possa esistere una luce”.

COME PARTECIPARE AL CONCORSO:

Il concorso “O’pport’unità” si articola in tre sezioni:

Sezione A: Fiaba riservata agli autori minorenni.

Sezione B: Racconto breve riservata agli autori maggiorenni.

Sezione C: Poesia riservata agli autori di qualunque età.

La scadenza per l’invio degli elaborati è il 31 Gennaio 2021.

I primi tre classificati di ogni sezione saranno premiati con la pubblicazione della propria opera in una Antologia dedicata al Concorso edita dalla casa editrice Setteponti, oltre ad altri riconoscimenti.

La premiazione è prevista per il giorno 8 Marzo 2021.

1) Consegna a mano presso Punto Amico dell’amministrazione comunale, in Via Garibaldi, 43,

2) Raccomandata A/R all’indirizzo Comune di San Giovanni Valdarno, Punto Amico, Via Garibaldi 43

3) Invio (anche tramite posta elettronica ordinaria) a [email protected]

Per informazioni contattare via mail la Consulta per le Pari Opportunità all’indirizzo: [email protected]

Per le modalità di invio e di partecipazione e per ogni altra specifica, si rimanda al Regolamento Generale e al Bando.