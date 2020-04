I Rioni Castiglionesi uniti per l’ospedale di Arezzo: donati 5.000 euro

Il Terziere, il rione, la contrada non è solo presente nei periodi di Palio. Vivere la contrada , il rione, il Terziere e il Palio vuole dire esssere presenti tutto l’anno per 365 giorni. E’ per questo che il Terziere Porta Fiorentina da sempre mette in campo numerose forze per il Sociale. Quest’anno siamo riusciti anche a coordinarsi con gli altri rioni castiglionesi, il Rione Cassero e il Rione Porta Romana, per dar vita ad un grandissimo progetto insieme. Il Palio è una battaglia, si è sentito dire spesso in passato. Ma oggi, in quella che è la crisi nazionale più grave dal Secondo Dopoguerra, la battaglia – quella vera – va combattuta tutti INSIEME ♥️.

I RIONI CASTIGLIONESI UNITI tenendo fede con orgoglio al ruolo sociale che rivestono, hanno donato ai reparti di Terapia Intensiva e di Pneumologia dell’Ospedale COVID più vicino, il San Donato di Arezzo, la cifra complessiva di euro 5.000,00. La donazione è già disponibile alla spesa dei Primari che potranno cosi garantire le condizioni ottimali per continuare ad Aiutarci . Oggi più che mai c’è bisogno di unione di intenti e segnali forti da dare ai nostri ragazzi, ai nostri contradaioli, al nostro futuro. Vinciamolo tutti insieme, questo Palio davvero straordinario.

Oltre a ciò nella stessa settimana abbiamo fatto un altro piccolo passo a sostegno del nostro Territorio, un pó di materie di prima necessità per persone più bisognose . Da sempre ci definiamo una grande Famiglia, come tale le parole non bastano, ci dobbiamo impegnare oggi e sempre a non lasciar indietro proprio nessuno . Ringraziamo per averci aiutato e contribuito a questa donazione alla Caritas :Pastificio Fabianelli,Conad Castiglion Fiorentino Via Martiri Di Nassirya, Farmacia Pierozzi Carla. Il contributo stanziato dal Consiglio del Terziere di Porta Fiorentina rientra nell’ordinaria donazione annuale a fronte dell’iniziativa che ci vede coinvolti dal 1977, “Babbo Natale nelle Famiglie” .

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le famiglie che scelgono di passare con noi quella serata tanto Importante e Magica, il vostro contributo è importantissimo come vedete per tutti noi Castiglionesi. Infine come tutti i nostri bambini che disegnano e colorano arcobaleni come i nostri concittadini che espongono il tricolore alla finestra anche noi vogliamo lanciare il nostro grido di Forza e Speranza forte e chiaro, A Porta Fiorentina, a Castiglioni, All’Italia … FORZA !! TUTTI INSIEME CE LA FAREMO!!! Ed è per questo che abbiamo realizzato l’illuminazione tricolare di Porta Fiorentina grazie al contributo dell’amico Andrea Cocchi che a titolo gratuito e con amore ha illuminato la nostra Idea!