Distribuzione di 600 mascherine a Ortignano Raggiolo, la Racchetta: “Non sono certificate, non possiamo consegnarle”.

Con riferimento alla notizia che annunciava, su iniziativa del gruppo di minoranza di Ortignano Raggiolo, la distribuzione di 600 mascherine con il coinvolgimento dell’associazione “La Racchetta”, Federico Paolini in qualità di responsabile, è voluto intervenire per fare una precisazione. Le mascherine infatti sono sprovviste della certificazione Iso, quindi non verranno distribuite dall’associazione. Solo una volta ottenuta tale certificazione i, la Racchetta offrirà la propria disponibilità per contribuire alla distribuzione.