53° Festival delle Nazioni: Il rap di ELLECI, sul Cricket PE30 nelle vie del centro storico tifernate

Mentre il Festival delle Nazioni si sposta a Citerna per il concerto di Giorgio Cerasoli e Omar Zoboli dedicato a Beethoven, nella serata di mercoledì 26 agosto il centro storico di Città di Castello tornerà ad animarsi grazie al Cricket PE30, che a partire dalle ore 21.30 ‘trasporterà’ la live rap music di ELLECI, nome d’arte del giovanissimo cantautore Leonardo Cumbo. Il mezzo completamente elettrico, realizzato grazie alla sinergia tra Toyota, Simai e K-ARRAY, partirà da Piazza Matteotti, si sposterà poi in piazza Raffaello Sanzio per proseguire il suo viaggio nelle vie del centro tifernate.

«Ho iniziato ad ascoltare rap a circa undici anni – racconta Leonardo Cumbo nella sua biografia – ascoltando vecchi pezzi scaricati dai fratelli di un mio amico sul suo computer. Nelle mie orecchie sono passate le voci di un sacco di rapper ma quelli che hanno influenzato il mio modo di vivere sono stati Gemitaiz da i primi Mixtape, Ernia è stato il mio primo live e Mezzosangue che mi ha cresciuto.

Scrivevo fin da piccolo, ho iniziato con poesie e poi collegando le due cose è uscito fuori il mio lato artistico che si potevo sfogare nel rap. Crescendo sempre nello stesso quartiere ho approfondito molte amicizie e fu proprio un mio amico che già rappava a portarmi in studio. Iniziai a frequentare l’ambiente cogliendo tutto quello che c’era dietro l’apparenza. In studio ho conosciuto @kime_fam grazie al quale ho iniziato a percepire la musica come possibilità. Ho iniziato a spingere e a provare a cambiare le cose. Il mio primo singolo 2003 mi ha dato la conferma che potevo rappresentare quello che sentivo, quello che provavo».

Gli eventi collaterali del Festival delle Nazioni, tutti a ingresso gratuito, sono realizzati in collaborazione con il Rotary Club e il Lions Club di Città di Castello.