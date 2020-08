A Bibbiena l’unica tappa provinciale di Kinder, circuito promozionale giovanile di tennis nazionale

Tennis Trophy FIT Kinder Joy of Moving è un circuito promozionale giovanile di tennis per ragazzi e ragazze dai 9 ai 16 anni che ha un’importanza a livello nazionale. L’A.T Bibbiena, grazie agli sforzi fatti in questi anni sulla struttura e sul contesto stesso, è riuscita ad aggiudicarsi l’unica tappa a livello provinciale.

Filippo Vagnoli Sindaco di Bibbiena che ha raggiunto i campi del Tennis Bibbiena per far visita agli oltre 70 tra bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia commenta: “Quello di Bibbiena è un circolo di tennis che negli ultimi anni ha fatto il cambio di passo. Si è rinnovato nella gestione ma anche negli stessi impianti. Un ringraziamento va all’AT Bibbiena che sta mettendo grande impegno per il contenitore e per il contenuto. Grazie al loro intenso lavoro molti bambini stanno riscoprendo questo sport. Inoltre vorrei ricordare che tutto nasce dalla collaborazione fattiva e virtuosa tra associazioni e amministrazione. Negli ultimi anni il tennis di Bibbiena ha presentato progetti di rigenerazioni del luogo con nuova palestra, nuovi spogliatori e campi ma a fronte di altrettanto impegno della amministrazione. Solo così riusciamo a fare grandi cose ed ad ottenere risultati”.

Il Presidente di A.T Bibbiena Enrico Zavagli: “Una collaborazione con il comune che ci ha permesso di poter sviluppare quello che abbiamo oggi, ovvero sforzi che sono stati capiti anche dai responsabili regionali e che ci permettono di ospitare circuiti importanti come il Kinder e non solo”.

Pierfrancesco Valori responsabile tecnico dell’AT Bibbiena: “Il Kinder è un circuito di tennis giovanile promozionale fino all’under 16, la tappa di Bibbiena ospita i tornei dei 9, 10,11,12 anni. La nostra rappresenta l’ultima tappa che si svolge prima del master finale che si terrà a Roma presso il Foro Italico. Quella di Bibbiena è l’ultima tappa ma anche la più partecipata con 72 bambini che vengono da tutta Italia. Tramite lo sport stiamo facendo conoscere il nostro territorio”.

Sabato 8 agosto nel pomeriggio si terranno le finali a Bibbiena.

La società A.T Bibbiena in sintesi: 100 soci iscritti adulti, 120 bambini di cui 20 agonisti alle prime armi con un percorso nato 4 anni fa. La società partecipa a 11 campionati a squadre agonistici.