Concerto dei Flame Parade nel giardino della Pieve di Gropina

Giovedì 6 agosto, alle ore 21.30, nel giardino della Pieve di Gropina (Loro Ciuffenna), il gruppo new folk alternative Flame Parade si esibirà per un’altra tappa di OrientOccidente, il festival delle culture musicali, della memoria e delle tradizioni in movimento che quest’anno arriva alla XVI edizione.

I Flame Parade si formano nel 2012 in una casa colonica nella campagna toscana, dove hanno modo di sperimentare tutte le loro attitudini new folk e affinare un sound sempre più contemporaneo.

Nel corso degli anni la band valdarnese è stata impegnata in moltissime date in Italia e in Europa ricevendo consensi sia dal pubblico che dalla critica.