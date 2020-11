A Castel Focognano luci di Natale accese in segno di speranza

Questo Natale 2020 sarà sicuramente un Natale diverso dal solito, il primo in era Covid. La Pandemia e le conseguenti misure restrittive previste dai vari DPCM, impediranno di fatto la realizzazione di molte iniziative programmate per le festività anche a livello locale.

Nel comune di Castel Focognano sono stati annullati i mercatini e, molto probabilmente, salterà anche il classico appuntamento per i bambini con “gli amici di babbo Natale”, in piazza Mazzini.

L’Amministrazione ha inteso tuttavia, mantenere viva l’atmosfera natalizia accendendo le luminarie per trasmettere il senso di condivisione e di vicinanza tra persone della comunità in questo difficile momento.

La festa del Natale rappresenta, per tutti e per ciascuno di noi, un evento che si celebra con simboli e riti che fanno parte della nostra cultura e della nostra tradizione: le luminarie sono una delle consuetudini molto suggestive che accompagnano le festività Natalizie. Quest’anno, in particolar modo, le luci del Natale si caricano di un particolare significato, più profondo, positivo e oltremodo necessario per tutti noi, divenendo simbolo di speranza, rinascita e rinnovamento.

“Anche se il vero spirito del Natale va oltre le luci di festa, queste potranno aiutare a vivere con un margine di serenità questo periodo e contribuiranno a farci ritrovare la forza, il coraggio e la fiducia in prospettiva di un futuro migliore, sentimenti che vogliamo mantenere vivi e che il Covid non potrà oscurare” ha dichiarato il sindaco Lorenzo Remo Ricci.