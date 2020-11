In corso la pianificazione degli interventi per il 2021 da parte del Consorzio di Bonifico sul territorio castiglionese

Già questa settimana l’ufficio lavori pubblici del Comune di Castiglion Fiorentino e i rappresentanti tecnici del Consorzio di Bonifica hanno analizzato le criticità presenti nel territorio e gli interventi da pianificare per l’anno 2021.

Gli interventi di manutenzione ordinaria che il Consorzio di Bonifica deve effettuare sul reticolo di gestione ai sensi della LR 79/2012 comprendono prevalentemente i tagli della vegetazione e l’espurgo dei sedimenti.

I tagli della vegetazione arborea e arbustiva programmati annualmente dal Consorzio di Bonifica sul reticolo di gestione sono indispensabili sia per il monitoraggio e il controllo dello stato di conservazione del corso d’acqua e delle opere che per rimuovere eventuali elementi che potrebbero ostacolare il regolare deflusso delle acque.

L’espurgo invece è l’insieme delle lavorazioni che interessano l’eccesso dei sedimenti trasportati dalla corrente e accumulatisi sul fondo alveo fino a ridurne la sezione.

La gestione dei sedimenti fluviali deve essere sempre preceduta da analisi chimiche per stabilire la natura dei sedimenti e nel caso in cui il materiale dovesse risultare inquinato lo smaltimento prevede procedure complesse e molto onerose che purtroppo ne rallentano l’esecuzione

Tale attività si concentra prevalentemente (per ragioni normative e di opportunità) tra i mesi di luglio e ottobre per vari motivi, tra cui si ricordano i seguenti: prepararsi ai mesi autunnali e invernali, solitamente contraddistinti da maggiore piovosità e più intense precipitazioni evitare i ricacci della vegetazione che rischiano di vanificare il lavoro di prevenzione fatto oltre rispettare le norme a tutela dell’avifauna nidificante che impediscono alcune lavorazioni nel periodo compreso tra 1 marzo al 30 giugno.

“E’ sempre più fondamentale l’azione di prevenzione e pianificazione che Regione, consorzio e Comune, ognuno per le proprie competenze stanno mettendo in atto al fine di mitigare il rischio idrogeologico. Desideriamo investire risorse economiche e umane per garantire un territorio più sicuro e per far questo stiamo cercando di ottenere anche finanziamenti specifici per la riduzione di tale rischio. Accanto a questo serve una costante manutenzione anche da parte dei cittadini in tutti quei fossi che interessano terreni privati” dichiara il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Devis Milighetti .